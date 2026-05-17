Traffico Roma del 17-05-2026 ore 19 | 30
Nella serata di domenica 17 maggio a Roma, il traffico è stato segnalato alle 19:30. Le informazioni fornite dal sistema di monitoraggio indicano che ci sono state alcune criticità sulla rete stradale cittadina, con code e rallentamenti indicati in diverse zone della città. Le condizioni di circolazione sono state aggiornate fino alle 21 di quella sera e continueranno a essere monitorate nelle ore successive, fino alle 21 del giorno seguente.
Luceverde Roma trovati delle 21 di stasera Domenica 17 maggio e fino alle 21 di domani 18 maggio in programma uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia Trenitalia TPER e Trenord i treni possono subire cancellazioni o variazioni di servizio sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 domani in programma anche uno sciopero Atac di 24 ore il servizio Sara garantito durante le fasce di garanzie da Inizio servizio alle 8:30 e dalle 17 alle 20 su via Ardeatina per lavori la strada è transitabile con un senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
CICLABILI FATTE MALE
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