Traffico Roma del 17-05-2026 ore 18 | 30

Nella provincia di Rieti, sulla strada Salaria, sono in corso lavori che hanno portato alla modifica del senso di marcia. Questa operazione ha determinato l’istituzione di un senso unico, creando alcune variazioni nel traffico della zona. La situazione è stata segnalata dalle autorità di controllo del traffico e si riferisce a un intervento in corso nel pomeriggio del 17 maggio 2026, alle 18:30. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alle indicazioni e alle eventuali deviazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Luceverde Lazio trovati in provincia di Rieti le rose con i lavori sulla Salaria con un senso unico alternato tra sigillo Entro dopo non escluse la formazione di rallentamenti e code anche oggi come ogni domenica alle 22 è in vigore il fermo dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate su tutta la rete viaria Nazionale dalle 21 di stasera Domenica 17 maggio e fino alle 21 di domani 18 maggio in programma uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia Trenitalia Tpr Trenord i treni possono subire cancellazioni o variazioni sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-05-2026 ore 18:30 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CICLABILI FATTE MALE Sullo stesso argomento Traffico Roma del 05-05-2026 ore 18:30Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Bufalotta e la A24 roma-l'aquila-teramo più avanti... Traffico Roma del 17-05-2026 ore 07:30Luceverde Roma trovati delle 21 di stasera Domenica 17 maggio e fino alle 21 di domani 18 maggio in programma uno sciopero nazionale del personale... In #A1 Variante tra Bivio A1/Variante di Valico e Badia in direzione #Roma km 0-17 permane traffico rallentato per traffico intenso #viabiliTOS x.com [OC] Traffico Aereo Domestico in Italia 2024 (GIF) reddit Traffico Roma del 17-05-2026 ore 08:30Luceverde Roma delle 21 di stasera Domenica 17 maggio e fino alle 21 di domani 18 maggio in programma uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 08:25Astral infomobilità ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali autostrade del territorio ad ... romadailynews.it