Traffico Roma del 17-05-2026 ore 14 | 30

Il traffico a Roma il 17 maggio alle 14:30 presenta alcune criticità segnalate dal servizio di monitoraggio. Per tutta la sera di domenica, a partire dalle 21, e fino alle 21 di lunedì 18 maggio, sono previste restrizioni e disagi in varie zone della città. Le informazioni riguardano principalmente arterie principali e alcune strade secondarie, con indicazioni sulle condizioni del traffico e possibili rallentamenti nelle fasce orarie indicate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Luceverde Roma trovati delle 21 di stasera Domenica 17 maggio e fino alle 21 di domani 18 maggio in programma uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia Trenitalia TPER e Trenord i treni possono subire cancellazioni o variazioni di servizio sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 domani in programma anche uno sciopero Atac di 24 ore il servizio Sara garantito durante le fasce di garanzie da Inizio servizio alle 8:30 e dalle 17 alle 20 su via Ardeatina per lavori la strada è transitabile con un senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-05-2026 ore 14:30 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ROMA 19/03/2026 – BLITZ A TOR BELLA MONACA, 4 ARRESTI Sullo stesso argomento Traffico Lazio del 14-05-2026 ore 17:30Luceverde Lazio nel trovati a causa di un incidente traffico rallentato sulla A1 Roma Napoli tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli prudenza poi nel... Traffico Roma del 05-05-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità cantieri in corso via della lucina tra Viale Giustiniano... In #A1 Variante tra Bivio A1/Variante di Valico e Badia in direzione #Roma km 0-17 permane traffico rallentato per traffico intenso #viabiliTOS x.com [OC] Traffico Aereo Domestico in Italia 2024 (GIF) reddit Traffico Roma del 17-05-2026 ore 08:30Luceverde Roma delle 21 di stasera Domenica 17 maggio e fino alle 21 di domani 18 maggio in programma uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 08:25Astral infomobilità ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali autostrade del territorio ad ... romadailynews.it