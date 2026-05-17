Traditi dall' atteggiamento sospetto fermati in possesso di hashish e marijuana

Durante un normale servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno notato un comportamento sospetto da parte di alcuni individui. Dopo averli fermati, è stato trovato in loro possesso hashish e marijuana. L’episodio è avvenuto a Fabriano, dove i controlli di routine hanno portato al sequestro delle sostanze illegali. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti o sulle eventuali accuse. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la zona.

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