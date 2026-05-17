Tracollo Juve | perde con la Fiorentina e vede sfumare la Champions

La Juventus di Luciano Spalletti ha subito una sconfitta per 0-2 contro la Fiorentina, che ha influenzato la posizione in classifica. La squadra si trova ora al sesto posto, a un passo dalla conclusione del campionato, e la possibilità di qualificarsi per la Champions League appare più lontana. La partita si è svolta in un momento cruciale della stagione, con la squadra che cerca di recuperare punti importanti per mantenere vive le speranze europee.

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AGI - Sconfitta la Juventus di Luciano Spalletti, che perde 0-2 contro la Fiorentina e resta indietro nella corsa alla prossima Champions, precipitando al sesto posto, a una sola partita dalla fine del campionato. Decisive le reti di Ndour e Mandragora, con anche due reti annullate sponda bianconera e una, nel finale, per la Viola. Ritmi bassi in avvio di gara, con la Fiorentina che prova a portare un pressing intenso a una Juventus padrona del possesso palla. Com'è andata. Rischio per la Fiorentina al 20', quando Ndour regala palla a Vlahovic, ma il tiro del serbo viene respinto da De Gea. Arrivano poi problemi per Vanoli, che vede Parisi uscire in barella per un infortunio al ginocchio e sostituito così da Harrison. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Tracollo Juve: perde con la Fiorentina e vede sfumare la Champions ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LIVE: Fiorentina vs Juventus | Watch Along & Live Reactions! Sullo stesso argomento La Messana perde contro l'Atletico Catania 1994 e vede sfumare i playoffLa Messana ha perso il decisivo scontro diretto per i playoff con l’Atletico Catania 1994 Viagrande, confermando, così, il negativo percorso del suo... Serie A, la Roma travolge la Fiorentina 4-0 e vede la zona ChampionsNetta vittoria della Roma sulla Fiorentina nel posticipo del lunedì sera che chiude la 35esima giornata di Serie A. Tracollo Juve, perde con Fiorentina (0-2) e ora è sestaSconfitta la Juventus di Luciano Spalletti, che perde 0-2 contro la Fiorentina e resta indietro nella corsa alla prossima Champions, precipitando al sesto posto, a una sola partita dalla fine del camp ... lospiffero.com