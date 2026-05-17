Tracollo Juve | perde con la Fiorentina e vede sfumare la Champions
La Juventus di Luciano Spalletti ha subito una sconfitta per 0-2 contro la Fiorentina, che ha influenzato la posizione in classifica. La squadra si trova ora al sesto posto, a un passo dalla conclusione del campionato, e la possibilità di qualificarsi per la Champions League appare più lontana. La partita si è svolta in un momento cruciale della stagione, con la squadra che cerca di recuperare punti importanti per mantenere vive le speranze europee.
AGI - Sconfitta la Juventus di Luciano Spalletti, che perde 0-2 contro la Fiorentina e resta indietro nella corsa alla prossima Champions, precipitando al sesto posto, a una sola partita dalla fine del campionato. Decisive le reti di Ndour e Mandragora, con anche due reti annullate sponda bianconera e una, nel finale, per la Viola. Ritmi bassi in avvio di gara, con la Fiorentina che prova a portare un pressing intenso a una Juventus padrona del possesso palla. Com'è andata. Rischio per la Fiorentina al 20', quando Ndour regala palla a Vlahovic, ma il tiro del serbo viene respinto da De Gea. Arrivano poi problemi per Vanoli, che vede Parisi uscire in barella per un infortunio al ginocchio e sostituito così da Harrison. 🔗 Leggi su Agi.it
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I responsabili maggiori sono altri, ma, secondo voi, quante colpe ha Massimiliano Allegri nel tracollo del Milan? - Facebook facebook