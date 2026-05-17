Torino | la Basilicata conquista il Salone con storia e resilienza

A Torino si è svolta una manifestazione dedicata alla Basilicata, dove studenti di Matera hanno presentato un progetto sulla ricostruzione storica della città. Durante l’evento sono stati anche affrontati temi legati allo sport, in particolare al trail running, come strumento di recupero e superamento di malattie. La partecipazione ha coinvolto diverse realtà regionali, con interventi che hanno illustrato le iniziative locali e le esperienze di chi ha trovato nel running un aiuto per affrontare sfide personali.

? Punti chiave Come hanno fatto gli studenti di Matera a ricostruire la storia?. Come può la corsa trail running aiutare a superare una malattia?. Cosa nasconde il mistero del pubblicista di provincia nel nuovo romanzo?. Perché la digitalizzazione minaccia la sopravvivenza della carta stampata?.? In Breve Studenti ITCG Loperfido-Olivetti presentano volume sulle Costituenti con Francesco Mancini ed Emanuele Desina.. Salvino Pastore e Giampiero Calia discutono di trail running e malattia con codici QR.. Rocco Infantino e la giornalista Eva Bonitatibus analizzano il declino editoriale nel romanzo Agosto.. La strategia lucana integra memoria storica, sport e digitale per diversificare l'offerta culturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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