Tolmezzo difesa del Colle Picotta | via ai lavori contro il bostrico
A Tolmezzo sono iniziati i lavori di difesa del Colle Picotta contro l'infestazione di bostrico. Le operazioni prevedono l'utilizzo di tecnologie avanzate per intervenire sui versanti difficili da raggiungere. Gli interventi sono rivolti a contenere la diffusione dell'insetto e a preservare la stabilità del territorio. Restano da valutare gli effetti di questa azione sulla sicurezza dei residenti situati più a valle. Le attività sono coordinate da enti specializzati nel settore forestale e ambientale.
? Domande chiave Come influenzerà l'attacco del bostrico la sicurezza dei residenti a valle?. Quali tecnologie avanzate useranno i tecnici per operare sui versanti impervi?. Perché alcune aree di Prà Castello rimarranno interdette fino a giugno?. Come cambierà il paesaggio del Colle Picotta con l'introduzione delle latifoglie?.? In Breve Interventi in Prà Castello con chiusura settimanale dalle 8 alle 18 fino a metà giugno.. Collaborazione tra Comune, Consorzio Boschi Carnici e Ispettorato Forestale di Tolmezzo.. Rimozione piante infette e contenimento specie invasiva ailanto per proteggere il territorio.. Uso di gru a cavo e mezzi forestali per gestire terreni impervi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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