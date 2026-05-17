Tolmezzo difesa del Colle Picotta | via ai lavori contro il bostrico

A Tolmezzo sono iniziati i lavori di difesa del Colle Picotta contro l'infestazione di bostrico. Le operazioni prevedono l'utilizzo di tecnologie avanzate per intervenire sui versanti difficili da raggiungere. Gli interventi sono rivolti a contenere la diffusione dell'insetto e a preservare la stabilità del territorio. Restano da valutare gli effetti di questa azione sulla sicurezza dei residenti situati più a valle. Le attività sono coordinate da enti specializzati nel settore forestale e ambientale.

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