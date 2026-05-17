A Modena, tre donne sono in condizioni critiche dopo essere state investite sabato pomeriggio nel centro della città. Un uomo coinvolto nell'incidente è stato ricoverato in ospedale e ora non è più in pericolo. L'incidente ha coinvolto in totale otto persone, tra cui le tre ferite più gravi. L'autore dell'investimento è un uomo di 31 anni di origini magrebine, nato in Italia, e le sue condizioni sono state riportate come stabili.

Tre donne lottano ancora per la vita mentre un uomo è ora fuori pericolo. Sono i feriti che versano in condizioni più gravi tra le otto persone investite sabato pomeriggio nel cuore di Modena da Salim El Koudri, 31enne di origini magrebine ma nato in Italia. È accusato dalla Procura di strage e lesioni aggravate ma la situazione dal punto di vista giudiziario potrebbe peggiorare. Perché alcuni dei feriti rischiano ancora di morire. I due pazienti ricoverati all'Ospedale Maggiore di Bologna - fa sapere la direzione - sono entrambi ricoverati in Rianimazione in condizioni definite stabili. La paziente donna di 55 anni presenta diversi traumi: le condizioni restano critiche, è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Terrore a Modena, tre donne lottano per la vita. Ecco come stanno i feriti

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