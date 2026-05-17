Terribile caduta in MotoGP | apprensione per Alex Marquez Esposta la bandiera rossa

Durante il Gran Premio di Catalogna, a Barcellona, si è verificato un incidente durante la gara di MotoGP. Poco prima della metà della corsa, mentre si stava percorrendo il giro numero 11 su 24, un pilota è caduto in modo violento. L'incidente ha comportato l'intervento della bandiera rossa, interrompendo temporaneamente la corsa. Sono ancora in corso aggiornamenti sulle condizioni del pilota coinvolto.

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Brutto incidente nel corso della gara lunga della MotoGP per quanto concerne il GP di Catalogna: a Barcellona, poco prima di metà gara, dato che si stava percorrendo il giro numero 11 dei 24 previsti, Alex Marquez è finito rovinosamente a terra. Pedro Acosta ha avuto un problema, rallentando all’improvviso, ed Alex Marquez non è riuscito ad evitarlo, andando a sbattere poi contro la parete destra, mentre la sua Ducati si è girata più volte su se stessa. Coinvolto anche Fabio Di Giannantonio, che ha colpito dei detriti ed è caduto a sua volta. La classifica considerata al momento dello stop è quella registrata all’ultimo passaggio sulla linea del traguardo: si ripartirà per 13 giri con griglia di partenza definita proprio dalla graduatoria in essere prima dell’incidente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Terribile caduta in MotoGP: apprensione per Alex Marquez. Esposta la bandiera rossa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento MotoGP Austin, caduta per Marc Marquez nelle Libere 1: bandiera rossa e grande spaventoIl campione del mondo Ducati scivola a oltre 190 km/h in curva 10 durante la prima sessione del GP degli Stati Uniti: nessuna frattura, torna in... LIVE MotoGP, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: bandiera rossa, tremendo incidente per Alex MarquezCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -12 INCIDENTE TERRIBILE! TREMENDO! C’è apprensione. Terribile caduta in MotoGP: apprensione per Alex Marquez. Esposta la bandiera rossaBrutto incidente nel corso della gara lunga della MotoGP per quanto concerne il GP di Catalogna: a Barcellona, poco prima di metà gara, dato che si stava ... oasport.it Terribile incidente nel GP Catalogna di MotoGP: Alex Marquez tampona Acosta e si schianta sulle barrierePaura durante il GP della Catalogna della MotoGP: Pedro Acosta si ferma improvvisamente in rettilineo per un problema tecnico, Alex Marquez non riesce ... fanpage.it MotoGP - Aprilia si rifiuta di lasciar andare Jorge Martin: Yamaha pensava di avere la sua superstar... Le Mans potrebbe aver fatto saltare tutto reddit