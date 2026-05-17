Terni fiamme nella mansarda | evacuazione rapida nessun ferito

A Terni, un incendio si è sviluppato nella mansarda di un edificio di tre piani, portando all’evacuazione immediata degli abitanti. Nessuno è rimasto ferito. Le persone presenti hanno abbandonato le case in modo rapido, prima che il fumo si diffondesse troppo. I tecnici intervenuti hanno verificato che l’edificio non presenta danni strutturali rilevanti e che rimane stabile nonostante il rogo. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

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? Punti chiave Come hanno fatto gli abitanti a mettersi in salvo prima del fumo?. Cosa hanno scoperto i tecnici sulla stabilità della palazzina di tre piani?. Perché l'incendio si è propagato proprio nella mansarda dell'edificio?. Quali sono le cause tecniche individuate dagli esperti per il rogo?.? In Breve Incendio avvenuto domenica 17 maggio in via Papa Benedetto III a Terni.. Due squadre e quattro mezzi operativi hanno gestito l'emergenza sul posto.. Tecnici effettuano accertamenti sulla stabilità della palazzina di tre piani.. Indagini in corso su impianti e materiali nella mansarda colpita.. Un incendio ha colpito una mansarda in via Papa Benedetto III a Terni nel tardo pomeriggio di domenica 17 maggio, coinvolgendo una palazzina composta da tre piani. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terni, fiamme nella mansarda: evacuazione rapida, nessun ferito ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fiamme nella mansarda di una palazzina a Terni, la fuga degli inquiliniIncendio nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 17 maggio, nella mansarda di una palazzina di tre piani in via Papa Benedetto III a Terni. Fiamme in cucina a Pordenone: evacuazione rapida per un rogoUn principio di incendio ha colpito il ristorante Mediterraneo in via Roma a Pordenone, scatenando il l’intervento dei vigili del fuoco intorno alle...