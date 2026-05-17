Tennis Torneo Under 18 ' Città di Santa Croce-Mauro Sabatini' | l' Italia torna sul gradino più alto con Simone Massellani
Al torneo Under 18 'Città di Santa Croce-Mauro Sabatini', disputato recentemente a Santa Croce sull’Arno, l’Italia torna a conquistare il primo posto dopo undici anni. L’evento, unico nel nostro Paese di livello J300 per juniores, ha visto il successo di un giovane tennista italiano nel tabellone maschile. La vittoria rappresenta un risultato importante per il settore giovanile del tennis nazionale, che vede emergere nuovi talenti in un contesto internazionale.
L’Italia torna sul tetto del mondo a Santa Croce sull’Arno. Undici anni dopo l’ultimo sigillo azzurro al Torneo ITF under 18 'Città di Santa Croce – Mauro Sabatini', unico torneo internazionale juniores di grado J300 nel nostro paese, Simone Massellani trionfa nel tabellone maschile ed entra di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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