Tennis Jannik Sinner vince gli Internazionali di Roma

Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali di Roma, conquistando il titolo dopo una lunga attesa che durava da cinquant’anni. La vittoria rappresenta un risultato importante per il giocatore, che ha battuto avversari di alto livello nel torneo disputato sulla terra battuta. La finale si è conclusa con un punteggio favorevole a Sinner, che ha dimostrato determinazione e solide prestazioni nel corso della manifestazione. La vittoria segna un nuovo step nella carriera del tennista, che ha già ottenuto numerosi successi in carriera.

Tennis Internazionali di Roma è Jannik Sinner a riconquistarli dopo cinquant’anni dall’ultimo successo di Adriano Panatta. Successo ottenuto in due set (6-46-4) contro il norvegese Casper Ruud che contro Sinner non ha mai vinto un set nei precedenti sei incontri. Con questo ultimo successo Sinner ne accumula trentatré consecutivi e vince tutti i tornei 1000. Foto Italico, campo principale di tennis, stracolmo di presenze e la festa non è mancata. Presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, insieme a Adriano Panatta ha consegnato la Coppa a Jannik Sinner. Mai dire mai, si aspettava questo successo da mezzo secolo ed è arrivato per merito di un ragazzo che sta dimostrando come si possono raggiungere certi traguardi se praticati con passione e convinzione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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Sinner vince gli Internazionali di Roma 50 anni dopo Panatta

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