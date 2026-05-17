In “Tangles”, una madre e una figlia condividono ricordi che si intrecciano in modo complesso. Le immagini si sovrappongono, trasformando oggetti comuni come una torcia e un letto in simboli potenti. Le figure familiari assumono ruoli diversi, creando un senso di fluidità tra passato e presente. La narrazione mette in discussione cosa significhi ricordare e come si percepiscono i momenti vissuti, lasciando spazio a interpretazioni che sfidano la linearità del tempo.

Cosa ricordiamo della nostra vita? Della nostra famiglia? Come facciamo a sapere che quei ricordi sono reali, che sono accaduti davvero e non sono solo un frammento di qualcos’altro? Una torcia diventa un’arma, un letto diventa un dirupo, una madre diventa una figlia. Un saluto si trasformerà in gentilezza. E quando tutto si perde nel tempo e nella memoria, quello che resta è solo quella gentilezza. Su questa premessa si sviluppa il bellissimo e toccante Tangles, presentato tra le proiezioni speciali al Festival del cinema di Cannes 2026. L’ennesima dimostrazione di quanto i film d’animazione possano ritagliarsi anche un pubblico di soli adulti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Tangles: una madre, una figlia e ricordi condivisi

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