Superbike Most | 3 vittorie su 3 per Bulega Lecuona e Montella ancora sul podio
Nella tappa della Superbike in Repubblica Ceca, i piloti italiani della Ducati hanno conquistato tre vittorie su tre, con Bulega che ha vinto tutte le gare della giornata. Lecuona e Montella sono saliti sul podio, mantenendo la loro posizione anche nelle classifiche di giornata. Questa tripletta rappresenta la quinta volta in questa stagione in cui tre piloti della stessa squadra occupano i primi tre posti in una singola gara. La competizione si è svolta in un circuito noto per le sue caratteristiche tecniche e per le sfide che propone ai piloti.
Il fine settimana della Superbike a Most, in Repubblica Ceca, si è conclusa con l'ennesima dimostrazione di forza di Nicolò Bulega, leader incontrastato del campionato che ha firmato la quinta tripletta di vittorie in altrettanti round stagionali. Dopo aver trionfato nella Gara-1 di ieri, preceduta dall'ennesima Superpole con record della pista, il ventiseienne del team Aruba.it Ducati si è infatti imposto oggi sia nella Superpole Race che in Gara-2, in entrambe le occasioni precedendo il dirimpettaio di box Iker Lecuona e l'ottimo Yari Montella sulla Ducati del team Barni Spark. La Superpole Race del mattino era iniziata con un piccolo imprevisto per Bulega, ovvero un lungo alla prima staccata che ha consegnato la testa della corsa a Lecuona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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