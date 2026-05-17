Superbike Most | 3 vittorie su 3 per Bulega Lecuona e Montella ancora sul podio

Nella tappa della Superbike in Repubblica Ceca, i piloti italiani della Ducati hanno conquistato tre vittorie su tre, con Bulega che ha vinto tutte le gare della giornata. Lecuona e Montella sono saliti sul podio, mantenendo la loro posizione anche nelle classifiche di giornata. Questa tripletta rappresenta la quinta volta in questa stagione in cui tre piloti della stessa squadra occupano i primi tre posti in una singola gara. La competizione si è svolta in un circuito noto per le sue caratteristiche tecniche e per le sfide che propone ai piloti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui