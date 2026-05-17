Superbike | Bulega inarrestabile quattro italiani in top 5

Nella Superbike, Nicolò Bulega si è aggiudicato nuovamente la vittoria nella Superpole Race disputata sul circuito di Most. La gara ha visto quattro piloti italiani posizionarsi nei primi cinque posti, dimostrando la presenza significativa dei rappresentanti del nostro paese in questa competizione. La performance di Bulega si inserisce in un quadro di risultati positivi per gli italiani, che continuano a distinguersi in questa categoria. La competizione si è svolta senza particolari incidenti, con i piloti che hanno mantenuto un ritmo elevato dall'inizio alla fine.

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