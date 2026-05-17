Superbike | Bulega inarrestabile quattro italiani in top 5
Nella Superbike, Nicolò Bulega si è aggiudicato nuovamente la vittoria nella Superpole Race disputata sul circuito di Most. La gara ha visto quattro piloti italiani posizionarsi nei primi cinque posti, dimostrando la presenza significativa dei rappresentanti del nostro paese in questa competizione. La performance di Bulega si inserisce in un quadro di risultati positivi per gli italiani, che continuano a distinguersi in questa categoria. La competizione si è svolta senza particolari incidenti, con i piloti che hanno mantenuto un ritmo elevato dall'inizio alla fine.
Nicolò Bulega trionfa ancora e conquista la Superpole Race sul circuito di Most. La gara registra un netto dominio tricolore con quattro azzurri nei primi cinque posti. Il fine settimana del Gran Premio della Repubblica Ceca si apre nel segno di Nicolò Bulega. Nel sesto round del Mondiale Superbike 2026, il pilota reggiano ottiene un successo netto nella gara sprint. Dopo aver vinto gara-1, il portacolori della Ducati si ripete a Most e sigla la sua diciottesima vittoria consecutiva. La corsa non inizia nel migliore dei modi per l’italiano, autore di una partenza tutt’altro che perfetta. Bulega perde qualche metro allo spegnimento dei semafori, ma ritrova subito il suo ritmo e impiega pochi minuti per ricucire lo strappo iniziale. 🔗 Leggi su Sportface.it
¿Bulega es imbatible
Sullo stesso argomento
Superbike: Bulega inarrestabile, domina la Superpole Race a Most. Quattro italiani nei primi cinqueNon si ferma l’incredibile striscia di Nicolò Bulega nel Mondiale Superbike 2026.
Nicolò Bulega fa sua la Superpole a Most davanti a Montella. Sette italiani in top-10!Calato il sipario sulla Superpole del quinto appuntamento del Mondiale Superbike 2026.
LIVE Superbike, GP Cechia 2026 in DIRETTA: Bulega conquista la Superpole Race, Lecuona e Montella a podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale di una nuovissima gara di Superbike, valida per ... oasport.it
Diretta Sbk Superbike | Streaming video tv: ancora Bulega nella Superpole Race! (GP Repubblica Ceca 2026)Diretta Sbk Superbike streaming video tv GP Repubblica Ceca 2026 Most oggi domenica 17 maggio: orario e risultato live di Superpole Race e gara-2. ilsussidiario.net