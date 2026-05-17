Superbike Bulega centra la 19esima vittoria di fila | E' incredibile voglio continuare così

Nel quinto round del campionato Superbike 2026, Nicolò Bulega ha conquistato la sua diciannovesima vittoria consecutiva. La gara si è svolta senza particolari incidenti, e il pilota ha mantenuto un ritmo costante durante tutto l’evento. Con questo risultato, Bulega ha rafforzato la sua posizione in classifica generale, superando gli avversari più diretti. La competizione si è conclusa con l’atleta che ha alzato le braccia al cielo nel momento dell’arrivo.

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