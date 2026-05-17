Superbike Bulega centra la 19esima vittoria di fila | E' incredibile voglio continuare così
Nel quinto round del campionato Superbike 2026, Nicolò Bulega ha conquistato la sua diciannovesima vittoria consecutiva. La gara si è svolta senza particolari incidenti, e il pilota ha mantenuto un ritmo costante durante tutto l’evento. Con questo risultato, Bulega ha rafforzato la sua posizione in classifica generale, superando gli avversari più diretti. La competizione si è conclusa con l’atleta che ha alzato le braccia al cielo nel momento dell’arrivo.
Il quinto round della stagione 2026 del mondiale Superbike si conclude con un altro trionfo per Nicolò Bulega. Sul circuito di Most (Repubblica Ceca) il riminese - dopo essersi imposto anche sulla Superpole Race - è stato protagonista di un bel duello con Iker Lecuona dal primo all'ultimo giro. E. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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