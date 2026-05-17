Il Consiglio d’Europa si è riunito a Chisinau, capitale della Moldova, e ha riconosciuto il modello italiano di gestione dei migranti. La discussione si è concentrata sulle pratiche adottate in Italia, con alcuni rappresentanti europei che hanno espresso apprezzamento per le modalità di integrazione e controllo adottate nel paese. La questione migratoria rimane centrale nel dibattito europeo, con diversi stati che seguono l’esempio italiano o adottano approcci simili per affrontare le sfide legate all’accoglienza.

Da una parte c’è il Consiglio d’Europa che a Chisinau, capitale della Moldavia, riconosce il modello italiano perla gestione dei migranti. Dall’altra ci sono i pesi massimi della sinistra nostrana che da casa pontificano sulle migrazioni, e sono gli stessi professori progressisti che governavano senza passare dalle elezioni e hanno riempito l’Italia di pendagli da forca, aumentando le morti in mare –l’equazione più partenze irregolari più morti l’hanno capita tutti tranne Pd, M5S, Avs e compagni di sventura – e gli stessi maestri hanno fatto schizzare i costi dell’accoglienza a 4 miliardi e mezzo all’anno, cifra riportata nel Def, il documento di economia e finanza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Immigrati irregolari: perché restano in Italia

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