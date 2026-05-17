Stulic al 96' regala i tre punti al Lecce salvezza vicina

Al 96' di gioco, un gol di Stulic ha permesso al Lecce di ottenere i tre punti contro il Sassuolo, in una partita terminata con il risultato di 3-2. La sfida si è svolta allo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove il Lecce ha conquistato una vittoria importante. Il match è stato caratterizzato da un susseguirsi di reti, con entrambe le squadre che hanno trovato il modo di segnare più volte durante i 90 minuti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui