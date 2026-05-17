Stulic al 96' regala i tre punti al Lecce salvezza vicina
Al 96' di gioco, un gol di Stulic ha permesso al Lecce di ottenere i tre punti contro il Sassuolo, in una partita terminata con il risultato di 3-2. La sfida si è svolta allo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove il Lecce ha conquistato una vittoria importante. Il match è stato caratterizzato da un susseguirsi di reti, con entrambe le squadre che hanno trovato il modo di segnare più volte durante i 90 minuti.
A Reggio Emilia battuto il Sassuolo per 3-2 REGGIO EMILIA - Termina con un emozionante 3-2 in favore del Lecce la sfida del Mapei Stadium contro il Sassuolo. Sono una doppietta di Cheddira e una rete a tempo quasi scaduto di Stulic a regalare tre punti fondamentali alla squadra di Di Francesco, che "vede" la salvezza. Il primo squillo arriva al 7' ed è salentino, con Banda che ci prova con un piatto destro a giro sul quale Turati è attento a deviare lateralmente. Quattro minuti dopo, sul versante opposto, Berardi effettua un tiro cross dalla destra sul quale si avventa Nzola, il quale spara alto da buona posizione. La partita si sblocca al 14' in favore degli ospiti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
LECCE - CREMONESE 2-1 | STULIC REGALA I 3 PUNTI!!
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Lecce, Stulic l'eroe che non ti aspetti: 3-2 al Sassuolo al 96', passo da gigante per la salvezzaÈ successo di tutto al Mapei Stadium, con il Lecce costretto più volte a riportare il risultato in vantaggio dopo essere stato ripreso dal Sassuolo. tuttomercatoweb.com