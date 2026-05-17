Studenti del Marconi campioni di Robotica

Da latinatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un gruppo di studenti dell’istituto "Guglielmo Marconi" di Latina ha raggiunto un prestigioso risultato classificandosi sul podio della Edo-Cup, una competizione nazionale di robotica promossa da Comau, azienda leader nella robotica industriale e nell’automazione avanzata. La finale della gara si. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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