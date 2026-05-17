Studenti del Marconi campioni di Robotica
Un gruppo di studenti dell’istituto "Guglielmo Marconi" di Latina ha raggiunto un prestigioso risultato classificandosi sul podio della Edo-Cup, una competizione nazionale di robotica promossa da Comau, azienda leader nella robotica industriale e nell’automazione avanzata. La finale della gara si. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Sullo stesso argomento
Andrea Lucchetta e i campioni paralimpici Tapia e Corso incontrano gli studenti pescaresi per il progetto "Campioni di vita"Si terrà a Pescara la quarta tappa dell'iniziativa #Campionidivita, l'evento dedicato agli studenti delle scuole superiori.
Leggi anche: Carpino punta al titolo nazionale di 'Robotica': gli studenti del 'P. Giulio Castelli' raggiungono la finale
Beffati nel finale, ma un prestigioso posto d’onore per gli studenti del liceo Marconi che a Cesenatico e Cervia ha rappresentato le scuole superiori della provincia apuana nelle finali nazionali delle Olimpiadi di Matematica e del Kangourou della Matematica a - Facebook facebook
I super campioni della matematica. Doppio oro per capitan BarcelloneLa squadra del liceo Marconi battuta all’ultimo tuffo: seconda alle Olimpiadi . Il leader vince la finale nazionale e le ‘Balkan Mathematical Olympiads’ a Salonicco. lanazione.it
Bari, studenti del Marconi–Margherita Hack in protesta per le lezioni a turno: Situazione insostenibileManifestazione davanti all’istituto contro i doppi turni e la disorganizzazione causata dai lavori. L’Unione degli Studenti chiede un incontro con la Città Metropolitana Mattinata di protesta davanti ... lagazzettadelmezzogiorno.it