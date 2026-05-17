Straverona la città in movimento | oltre 15mila persone trasformano il centro in una festa collettiva

Domenica 17 maggio, il centro storico di Verona si è riempito di oltre 15.000 persone, tutte vestite con magliette con la scritta “Tien Bota”. La città si è trasformata in un grande spazio di incontro e festa, con la partecipazione di numerosi cittadini e visitatori. La manifestazione ha coinvolto le vie principali e ha portato un’atmosfera di movimento e aggregazione nel cuore della città. La giornata si è conclusa con un grande corteo che ha attraversato le strade principali.

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