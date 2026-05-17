Straverona la città in movimento | oltre 15mila persone trasformano il centro in una festa collettiva
Domenica 17 maggio, il centro storico di Verona si è riempito di oltre 15.000 persone, tutte vestite con magliette con la scritta “Tien Bota”. La città si è trasformata in un grande spazio di incontro e festa, con la partecipazione di numerosi cittadini e visitatori. La manifestazione ha coinvolto le vie principali e ha portato un’atmosfera di movimento e aggregazione nel cuore della città. La giornata si è conclusa con un grande corteo che ha attraversato le strade principali.
Con il centro storico attraversato da migliaia di persone in maglietta “Tien Bota”, Verona ha vissuto domenica 17 maggio una delle sue giornate più partecipate della primavera. La 43esima edizione della Straverona ha fatto registrare il tutto esaurito con 15.500 pettorali assegnati, trasformando. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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