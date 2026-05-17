Strade rurali e fondi PSR Punzi replica alle accuse | Montemesola esclusa dal bando regionale
In una recente dichiarazione, un rappresentante locale ha risposto alle accuse riguardanti l'esclusione di un comune dal bando regionale relativo a fondi destinati alle strade rurali e ai programmi di sviluppo rurale. La discussione si inserisce nel contesto della campagna elettorale in corso, che ha portato all'attenzione pubblica questioni tecniche e finanziarie legate ai progetti di miglioramento delle infrastrutture rurali. La polemica è legata a presunte esclusioni di alcune aree dal finanziamento regionale.
Tarantini Time Quotidiano La campagna elettorale è nel vivo e, tra palco e microfono, finiscono inevitabilmente anche temi tecnici. Tra questi, nelle ultime ore, è esplosa la polemica sui finanziamenti regionali destinati alle strade rurali e sulla presunta mancata capacità delle amministrazioni guidate negli anni da Vito Antonio Punzi e poi da suo fratello Ignazio, di intercettare fondi utili alla viabilità di campagna. Accuse a cui il candidato sindaco della lista n.1 “Insieme” ha deciso di rispondere con una nota stampa, richiamando documenti e requisiti previsti dal bando regionale del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014-2022, misura 7. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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