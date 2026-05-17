Strade rurali e fondi PSR Punzi replica alle accuse | Montemesola esclusa dal bando regionale

In una recente dichiarazione, un rappresentante locale ha risposto alle accuse riguardanti l'esclusione di un comune dal bando regionale relativo a fondi destinati alle strade rurali e ai programmi di sviluppo rurale. La discussione si inserisce nel contesto della campagna elettorale in corso, che ha portato all'attenzione pubblica questioni tecniche e finanziarie legate ai progetti di miglioramento delle infrastrutture rurali. La polemica è legata a presunte esclusioni di alcune aree dal finanziamento regionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui