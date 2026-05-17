Stage | 6 giovani su 10 rifiutano l’offerta per rimborsi troppo bassi

In Italia, sei giovani su dieci rifiutano le opportunità di stage a causa dei rimborsi spesso considerati troppo bassi. La questione riguarda soprattutto il valore economico di circa 600 euro, che molti si chiedono se siano sufficienti per sostenere le spese di affitto nelle grandi città. Per i neolaureati, valutare un'offerta di stage diventa quindi una scelta complessa, tra la considerazione delle condizioni economiche e le prospettive di formazione futura. La situazione evidenzia una diffusa insoddisfazione tra i giovani in cerca di prime esperienze lavorative.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come possono 600 euro coprire l'affitto nelle grandi città italiane?. Quali criteri deve usare un neolaureato per valutare un'offerta di stage?. Perché le aziende italiane rischiano di perdere i migliori talenti all'estero?. Come cambia la negoziazione dello stage per le lavoratrici donne?.? In Breve Rimborso medio mensile di 607 euro contro 565 euro dell'anno precedente.. Solo il 14% degli stagisti percepisce compensi superiori agli 800 euro mensili.. Il 70% dei giovani ritiene non valorizzato il proprio talento in Italia.. Ing Italia propone rimborsi fino a 1.500 euro con buoni pasto da 7 euro..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stage: 6 giovani su 10 rifiutano l’offerta per rimborsi troppo bassi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video I handed him the divorce papers, but he still loved his first love, unaware Id leave forever! Sullo stesso argomento Leggi anche: "Case troppo care? No, stipendi troppo bassi": il piano da 45mila nuovi alloggi per Milano Nucleare: stallo a Islamabad, gli USA rifiutano l’offerta dell’IranIl dialogo diplomatico tra Teheran e Washington ha subito un brusco arresto dopo il rifiuto della proposta avanzata dall’Iran durante i colloqui... Vuoi fare un tirocinio in Europa? Ti aspettiamo al Career Day di Roma Tre! 6 maggio ? 9:30–14:30 Passa al desk #Stage4eu e scopri tutte le opportunità bit.ly/42KF8T4 #CareerDay #RomaTre #Tirocini #Giovani x.com Stage, lo stipendio si ferma a 600 euro. Per 7 neolaureati su 10 il talento non è riconosciutoSecondo una ricerca di Ing e YouGov per il 55% dei giovani le opportunità di formazione sono fondamentale nella scelta dello stage. Per il 62% il compenso è determinante nella scelta tra Italia ed est ... msn.com Tridico (M5s), 'passa al Pe nostro emendamento su stage, vittoria per giovani'Esprimiamo grande soddisfazione per l'approvazione dell'emendamento a mia prima firma che rafforza in modo significativo l'impegno dell'Unione europea a favore dei giovani e della qualità delle loro ... ansa.it