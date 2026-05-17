Ss 67 Entro luglio via quasi tutti i semafori

Entro luglio sulla strada statale 67 Tosco-Romagnola verranno rimossi quasi tutti i semafori. La decisione di eliminare i semafori è stata presa per migliorare la circolazione e ridurre i tempi di percorrenza. Da tempo cittadini, pendolari e aziende segnalano disagi e criticità legate ai semafori presenti lungo il tratto. Le autorità hanno comunicato che i lavori di smantellamento sono in corso e che, una volta completati, il traffico potrà fluire più facilmente senza interruzioni frequenti.

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"Sulla Ss67 Tosco-Romagnola è legittimo e comprensibile che cittadini, pendolari e imprese, che da principio abbiamo tentato di tenere aggiornati sull’andamento dei lavori, segnalino disagi". Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia e responsabile del partito a livello provinciale, ha però un annuncio positivo a tre anni dal disastro: "secondo la programmazione di Anas, entro luglio la quasi totalità dei cantieri dovrebbe essere completata, con la conseguente rimozione di sensi unici alternati e semafori". Attualmente i cantieri con semaforo a senso unico alternato sono sette: da Dovadola a San Benedetto in Alpe. Due nel territorio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ss 67 "Entro luglio via quasi tutti i semafori" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cronaca del viaggio a Roma di fra Giovanni Antonio di Pordenone 1696 1697 Sullo stesso argomento Tassinari: "Ss 67, lavori in corso conclusi entro la primavera"Continuano a far discutere gli otto cantieri in atto lungo la strada statale 67 Tosco Romagnola del Muraglione, nel tratto dal cimitero di Dovadola a... Lavori sulla Tosco-Romagnola, "Disagi necessari, ma entro luglio stop a semafori e sensi unici"I disagi lungo la Statale 67 Tosco-Romagnola continuano a far discutere cittadini, pendolari e imprese del territorio, ma la svolta sembra ormai... Tassinari: Ss 67, lavori in corso conclusi entro la primaveraLa deputata cita le tempistiche previste grazie agli aggiornamenti del sottosegretario Ferrante: il cantiere del Ponte di Ferro a Rocca partirà a maggio e sarà rimosso entro l’anno. Continuano a far ... ilrestodelcarlino.it