Ss 67 Entro luglio via quasi tutti i semafori
Entro luglio sulla strada statale 67 Tosco-Romagnola verranno rimossi quasi tutti i semafori. La decisione di eliminare i semafori è stata presa per migliorare la circolazione e ridurre i tempi di percorrenza. Da tempo cittadini, pendolari e aziende segnalano disagi e criticità legate ai semafori presenti lungo il tratto. Le autorità hanno comunicato che i lavori di smantellamento sono in corso e che, una volta completati, il traffico potrà fluire più facilmente senza interruzioni frequenti.
"Sulla Ss67 Tosco-Romagnola è legittimo e comprensibile che cittadini, pendolari e imprese, che da principio abbiamo tentato di tenere aggiornati sull’andamento dei lavori, segnalino disagi". Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia e responsabile del partito a livello provinciale, ha però un annuncio positivo a tre anni dal disastro: "secondo la programmazione di Anas, entro luglio la quasi totalità dei cantieri dovrebbe essere completata, con la conseguente rimozione di sensi unici alternati e semafori". Attualmente i cantieri con semaforo a senso unico alternato sono sette: da Dovadola a San Benedetto in Alpe. Due nel territorio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Cronaca del viaggio a Roma di fra Giovanni Antonio di Pordenone 1696 1697
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