Squadra nervosa arbitro in palla | al Pordenone non è bastato il calore della curva
Nel match tra Pordenone e avversari, la squadra ospite ha mostrato segni di nervosismo, mentre l’arbitro ha mantenuto un atteggiamento deciso e deciso. La curva locale ha espresso il suo supporto con passione, ma non è riuscita a cambiare l’esito dell’incontro. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato molti tifosi delusi e frustrati, dopo una lunga attesa e numerosi sforzi da parte della squadra di casa.
Brucia. Cavolo se brucia. Arrivare, dopo tanta fatica, nella stanza del salotto buono e trovare la porta chiusa, fa proprio male. Se non altro pensando a quello che, già fatto sudando sette camice, si dovrà rifare da capo. E a poco serve la pomata lenitiva che qualcuno spalma a piene mani. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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Vis, il monito della curva Prato a squadra e società. "In vacanza si va a fine stagione. Così si danneggia l’immagine»Il messaggio per squadra e società è chiaro: in vacanza ci andate quando è finita la stagione, non quando avete raggiunto l’obbiettivo.