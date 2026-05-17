Squadra nervosa arbitro in palla | al Pordenone non è bastato il calore della curva

Da pordenonetoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Pordenone e avversari, la squadra ospite ha mostrato segni di nervosismo, mentre l’arbitro ha mantenuto un atteggiamento deciso e deciso. La curva locale ha espresso il suo supporto con passione, ma non è riuscita a cambiare l’esito dell’incontro. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato molti tifosi delusi e frustrati, dopo una lunga attesa e numerosi sforzi da parte della squadra di casa.

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Brucia. Cavolo se brucia. Arrivare, dopo tanta fatica, nella stanza del salotto buono e trovare la porta chiusa, fa proprio male. Se non altro pensando a quello che, già fatto sudando sette camice, si dovrà rifare da capo. E a poco serve la pomata lenitiva che qualcuno spalma a piene mani. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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