Squadra nervosa arbitro in palla | al Pordenone non è bastato il calore della curva

Al Pordenone, la partita si è conclusa con una sconfitta che lascia l’amaro in bocca. La squadra ha mostrato nervosismo in campo, mentre l’arbitro ha gestito la partita con decisione. Nonostante il supporto della curva, la squadra non è riuscita a ottenere il risultato sperato. La delusione si legge nei volti e nelle parole dei giocatori, che hanno affrontato il match con grande impegno, ma senza successo.

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