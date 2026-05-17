Squadra nervosa arbitro in palla | al Pordenone non è bastato il calore della curva
Al Pordenone, la partita si è conclusa con una sconfitta che lascia l’amaro in bocca. La squadra ha mostrato nervosismo in campo, mentre l’arbitro ha gestito la partita con decisione. Nonostante il supporto della curva, la squadra non è riuscita a ottenere il risultato sperato. La delusione si legge nei volti e nelle parole dei giocatori, che hanno affrontato il match con grande impegno, ma senza successo.
Brucia. Cavolo se brucia. Arrivare, dopo tanta fatica, nella stanza del salotto buono e trovare la porta chiusa, fa proprio male. Se non altro pensando a quello che, già fatto sudando sette camice, si dovrà rifare da capo. E a poco serve la pomata lenitiva che qualcuno spalma a piene mani. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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