Sport in tv oggi domenica 17 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming
Domenica 17 maggio sono programmati numerosi eventi sportivi visibili in televisione e streaming. Tra gli appuntamenti principali ci sono i tornei di tennis ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Roma, il Giro d’Italia di ciclismo, le partite di Serie A di calcio, il Gran Premio di Catalogna di MotoGP e alcune gare di basket di Serie A. Questi eventi rappresentano le principali competizioni sportive in programma per la giornata, trasmesse attraverso vari canali e piattaforme digitali.
L’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, ed il norvegese Casper Ruud, numero 23 del tabellone, si sfideranno nella finale dell’ATP Masters 1000 di Roma 2026 di tennis: il match sarà il terzo in programma dalle ore 12.00 sul Campo Centrale, ma avrà inizio comunque non prima delle ore 17.00. 9.40 MotoGP, GP Catalogna: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW 11.00 Moto3, GP Catalogna: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 13.20* differita TV8 HD, tv8.it * = L’orario della differita della gara di Moto3 potrebbe essere soggetta a variazione per la copertura della finale di doppio maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma 11. 🔗 Leggi su Oasport.it
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