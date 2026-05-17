Sperimentazione imprenditoriale con ’Ri-Generazioni in movimento’

A Poggibonsi, l’amministrazione ha annunciato una nuova iniziativa chiamata ’Ri-Generazioni in movimento’, volta a rilanciare il commercio nel centro storico. L’obiettivo è creare un ambiente dove siano possibili sperimentazioni imprenditoriali, con l’intento di affrontare le sfide di questo periodo di trasformazioni. L’intervento mira a trasformare l’area urbana in un luogo di innovazione e di nuove opportunità per le attività commerciali locali. La fase di implementazione è prevista nei prossimi mesi.

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Per il rilancio del commercio cittadino, Poggibonsi si affida a ’Ri-Generazioni in movimento’. Un’iniziativa che, nei piani dell’amministrazione, punta ad affrontare le complessità del periodo trasformando il centro storico in un luogo di sperimentazione imprenditoriale. Capace cioè di "generare nuove relazioni economiche e sociali e di cogliere le opportunità introducendo soluzioni innovative". Argomenti già al centro di incontri tra i proprietari e la stessa amministrazione. I fondi sfitti del centro storico, secondo il Comune, possono diventare sedi di impresa, di socialità e di cultura. Una progettualità che si manifesta anche attraverso forme creative mirate a migliorare il look di vetrine attualmente vuote. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sperimentazione imprenditoriale con ’Ri-Generazioni in movimento’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Purpose-Driven Leadership That Refuses to Coast with Reggie Buehrer Sullo stesso argomento "Ri-Generazioni in movimento". Fondi vuoti pronti per nuove ideeA Poggibonsi un doppio appuntamento nell’ambito di "Ri-Generazioni in movimento". Il Movimento Federalista Europeo rinnova i vertici e punta su Europa e nuove generazioniSi è svolto a Rimini il congresso della sezione riminese del Movimento Federalista Europeo (Mfe), un momento di confronto politico e rilancio...