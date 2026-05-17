Nella zona di Montecalvario, nei pressi di un murale dedicato a Maradona, si sono verificati alcuni spari nel cuore della notte. Testimoni hanno riferito di aver udito i colpi senza riuscire a vedere chi abbia aperto il fuoco, né sono stati trovati bossoli sul luogo. La chiusura del bar Plaza, che si trova nel vicolo, ha lasciato l’area meno frequentata e più isolata, creando le condizioni per un episodio di questo tipo. Le forze dell’ordine sono intervenute per le indagini.

? Punti chiave Chi ha sparato nel buio senza lasciare nemmeno un bossolo?. Perché la chiusura del bar Plaza ha lasciato il vicolo scoperto?. Come si ricostruirà la dinamica senza le telecamere del locale?. Cosa nascondevano quegli spari avvenuti proprio vicino al murale?.? In Breve Almeno 4 colpi esplosi tra le ore 00:00 e le 01:00 di notte.. Chiusura bar Plaza di Ginetto Masiello per ritiro licenza d'esercizio.. Assenza di bossoli o tracce materiali rilevate dalle forze dell'ordine.. Zona turistica vicino al murale di Maradona priva di videosorveglianza locale.. Almeno 4 colpi sono stati esplosi nella notte tra sabato e domenica nella zona di piazza Montecalvario, all’uscita della metropolitana, tra le ore 00:00 e l’01:00. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spari vicino al murale di Maradona: terrore nel buio di Montecalvario

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