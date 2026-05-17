Spari contro l’auto di mister Calabro | udienza preliminare per ex consigliere e calciatore

Da lecceprima.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex consigliere regionale e un calciatore professionista sono stati citati a giudizio in vista di un’udienza preliminare prevista per il 13 ottobre. Entrambi sono originari di Mesagne e sono coinvolti in un’indagine relativa a un episodio di sparatoria contro un’auto, appartenente a un dirigente sportivo. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario che coinvolge anche altri soggetti, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui ruoli o le accuse specifiche.

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LECCE - Fissata per il 13 ottobre prossimo l’udienza preliminare per Mauro Vizzino, di Mesagne, 45 anni il mese prossimo, ex consigliere regionale pugliese e già presidente della commissione Sanità, e per suo cognato Leonardo Perez (36 anni), calciatore professionista anche lui di Mesagne. I due. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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