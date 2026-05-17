Spari contro auto mister Calabro | fissata udienza preliminare per l' ex consigliere Vizzino e il calciatore Perez

È stata programmata per il 13 ottobre l'udienza preliminare relativa all'inchiesta sugli spari contro un’auto, in cui sono coinvolti un ex consigliere regionale e un calciatore professionista, entrambi di Mesagne. L’indagine riguarda un episodio avvenuto nel territorio pugliese e si concentra sulle responsabilità dei due uomini, che sono attualmente coinvolti in procedimenti giudiziari. La data rappresenta un passaggio importante nel procedimento legale che li vede coinvolti.

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