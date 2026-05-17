Spara e uccide l’ex fidanzata incinta di 16 anni e ferisce le sue due amiche | 18enne arrestato in Arizona

Un giovane di 18 anni è stato arrestato in Arizona dopo aver aperto il fuoco contro la sua ex fidanzata, una ragazza di 16 anni incinta, uccidendola. Durante l’episodio sono rimaste ferite anche due delle amiche della vittima. La donna è deceduta sul posto, così come il feto che portava in grembo. L’evento è avvenuto a Buckeye, e le autorità stanno indagando sulle circostanze del fatto.

Un 18enne ha ucciso a colpi di pistola la sua ex fidanzata incinta, Rylee, a Buckeye, nello Stato USA dell'Arizona: è morto anche il loro bimbo che portava in grembo. Ha ferito gravemente altre due ragazze, una delle quali in stato di gravidanza. L’uomo, già in libertà vigilata per violenza domestica contro la stessa vittima, è stato arrestato nella casa in cui si era rifugiato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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