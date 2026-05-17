Spara e uccide l’ex fidanzata incinta di 16 anni e ferisce le sue due amiche | 18enne arrestato in Arizona

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 18 anni è stato arrestato in Arizona dopo aver aperto il fuoco contro la sua ex fidanzata, una ragazza di 16 anni incinta, uccidendola. Durante l’episodio sono rimaste ferite anche due delle amiche della vittima. La donna è deceduta sul posto, così come il feto che portava in grembo. L’evento è avvenuto a Buckeye, e le autorità stanno indagando sulle circostanze del fatto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un 18enne ha ucciso a colpi di pistola la sua ex fidanzata incinta, Rylee, a Buckeye, nello Stato USA dell'Arizona: è morto anche il loro bimbo che portava in grembo. Ha ferito gravemente altre due ragazze, una delle quali in stato di gravidanza. L’uomo, già in libertà vigilata per violenza domestica contro la stessa vittima, è stato arrestato nella casa in cui si era rifugiato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

MAMMA VENDETTA: LA STORIA DI MARIANNE BACHMEIER

Video MAMMA VENDETTA: LA STORIA DI MARIANNE BACHMEIER

Sullo stesso argomento

Perugia, violenta la fidanzata e le uccide il gatto: 18enne a processo immediatoUn ragazzo di 18 anni andrà a processo con l’accusa di violenza sessuale e maltrattamento di animali dopo essere stato denunciato dalla fidanzatina...

Leggi anche: Palermo, a 16 anni uccide il vicino poi confessa: “Mi difendevo dalle sue avance”

spara e uccide lSpara e uccide l’ex fidanzata incinta di 16 anni e ferisce le sue due amiche: 18enne arrestato in ArizonaUn 18enne ha ucciso a colpi di pistola la sua ex fidanzata incinta, Rylee, a Buckeye, nello Stato USA dell'Arizona: è morto anche il bimbo che portava ... fanpage.it

Studente 15 anni spara e uccide due insegnanti, gli avevano negato l'ingresso a scuola perché era arrivato in ritardoOrrore in Messico. Un ragazzo di 15 anni ha sparato e ucciso due insegnanti all'interno della scuola superiore privata Anton Makarenko a Lázaro Cárdenas, nello stato di Michoacán. Lo studente ... ilgazzettino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web