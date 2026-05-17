Spalletti | Partita pessima Siamo in Europa League potevamo stare fuori anche da quella

Il tecnico della squadra ha commentato amaramente la sconfitta casalinga contro la Fiorentina, definendo la partita come una delle peggiori della stagione. Ha inoltre affermato che la squadra è attualmente qualificata per l'Europa League e che poteva essere eliminata anche da questa competizione. La discussione si è concentrata sugli aspetti tecnici e sulla prestazione complessiva, senza approfondire eventuali responsabilità o strategie future. La squadra si prepara ora alle prossime sfide di campionato e coppa.

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Autocritica. Luciano Spalletti è il primo a mettersi in discussione dopo la rovinosa sconfitta contro la Fiorentina nella penultima giornata di Serie A che complica tremendamente la corsa bianconera alla Champions League. "Chiaro, questo è un risultato bruttissimo: abbiamo fatto una partita pessima sotto tanti punti di vista, mentre sotto altri l'episodio non ci è girato a favore - esordisce l'allenatore juventino a Sky -. Io prima di tutto bisogna metta in discussione me stesso, perché se oggi vengo al campo e la mia squadra offre questo. Ho fatto tutto per portare i giocatori in condizioni mentali giuste?". Spalletti respinge soprattutto le pressioni che l'ambiente riversa sui giocatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Spalletti: "Partita pessima. Siamo in Europa League, potevamo stare fuori anche da quella..." ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ilicic si racconta: «Atalanta? Potevamo vincere quella Champions League… Gasperini? Mi ha fatto alzare il livello»Calciomercato Lazio, Fabiani guarda in Spagna: osservato speciale un centrale della Liga! Ecco di chi si tratta Futuro Camarda, rebus aperto: dalla... Bologna-Roma streaming gratis: orario e dove vedere la partita di Europa League anche in TVDerby italiano in Europa, con l’urna di Nyon che ha confermato uno scenario che il nuovo format della UEFA Europa League 202526 rendeva possibile da... Spalletti sbotta in tv: Partita della vita persa dalla Juve? Così cominci maleSconfitta pesantissima per la Juventus: 2-0 della Fiorentina allo Stadium e bianconeri al sesto posto a una giornata dal termine del campionato. I gol di Ndour e Mandragora condannano la squadra di Sp ... corrieredellosport.it Spalletti a DAZN: Oggi partita pessima sotto tutti i punti di vista. Le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus dopo il ko con la FiorentinaSpalletti a DAZN: Oggi partita pessima sotto tutti i punti di vista. Le dichiarazioni dell'allenatore della Juventus dopo il ko con la Fiorentina ... juventusnews24.com