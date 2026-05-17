L’allenatore ha dichiarato che allenatori e giocatori dovrebbero cominciare a rispondere alla pressione dei media. Attualmente, la squadra si trova fuori dalla zona Champions League, e c’è il rischio che la Juventus rimanga esclusa dalla competizione. Spalletti ha commentato anche sulla situazione del club e sulle sfide di questa fase della stagione, senza entrare nel dettaglio delle motivazioni o delle conseguenze. La stagione prosegue con molte aspettative e incertezze per il futuro della squadra.

Luciano Spalletti è in questo momento fuori dalla Champions League. Rischia che la Juve resti fuori dall’Europa che conta (manca una sola giornata e i punti di distanza da Milan e Roma sono 2 ndr) e per la prima volta perderebbe la nota etichetta che lo accompagna di allenatore che porta sempre a termine gli obiettivi che la società gli prefigge. Siano quarti posti o scudetto. Fatta eccezione per la bruttissima esperienza con l’Italia ad Euro24. Le sue parole però – come sempre piuttosto interessanti – sono state rivolte in particolar modo ai giornalisti e in generale all’ambiente calcio che darebbe troppa pressione ai calciatori. E così si sbagliano le “partite della vita”, con questi carichi immensi che evidentemente (è un’ammissione) i suoi non sanno gestire. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spalletti: “Allenatori e giocatori dovrebbero iniziare a rispondere a tutta la pressione dei media”

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