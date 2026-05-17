di Luca Fioretti Spalletti a Sky: «Quello di oggi è un risultato bruttissimo». Le sue dichiarazioni dopo la sconfitta della Juventus allo Stadium contro la Fiorentina. Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Juve-Fiorentina. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO APPROCCIO – « Da vincere, le partite della vita, le cose della vita, sono altre. Questo fatto che, è tutto perso, tutto buttato all’aria, tutto finito, siamo tutti morti, dove si mettono tutti in prigione tutti quelli che fanno sport e soprattutto quelli che fanno calcio. Anzi, da qui in avanti, bisogna risponderli. Poi è chiaro che questo è un risultato bruttissimo » ANALISI – « Allora, è così, è una partita importante per quello che sono risultati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Sky: «Quello di oggi è un risultato bruttissimo. Futuro? Ho le idee chiarissime su di me e sui miei calciatori»

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Spalletti a Sky Sport: Mi ha fatto malissimo l'eliminazione dell'Italia

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