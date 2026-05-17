Al termine della partita tra Juventus e Fiorentina, l’allenatore della squadra toscana si è mostrato visibilmente irritato, con il volto teso e scuro. Durante il match, si è verificato un episodio in cui il giocatore ospite ha cercato di perdere tempo con un pallone in campo, comportandosi in modo antisportivo, secondo le parole di Spalletti. La partita ha avuto ripercussioni che vanno oltre il risultato, coinvolgendo anche le prospettive di qualificazione in Champions League per i bianconeri.

Luciano Spalletti è apparso nervoso, teso, quasi scurissimo in volto al termine della sfida tra Juventus e Fiorentina, una partita che ha lasciato strascichi ben oltre il risultato per quello che ha significato per i bianconeri (a un passo dall’esclusione dalla prossima Champions ndr). In questo contesto si è consumato un episodio che ha acceso ulteriormente gli animi: il confronto diretto, tutt’altro che disteso, con Albert Gudmundsson. Le immagini televisive hanno colto un momento significativo. Spalletti stava lasciando il campo quando ha incrociato l’attaccante della Fiorentina. Tra i due c’è stato un breve scambio, subito carico di tensione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spalletti a Gudmundsson: “È stato antisportivo, voleva perdere tempo con un altro un pallone in campo”

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