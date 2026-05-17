SOLUZIONE NAZIONE MISTERIOSA ECL DAY 3 | ECCO CHI USARE PER IL PREMIO 86+

Da imiglioridififa.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel terzo giorno di questa serie di sfide, gli utenti di Ultimate Team hanno affrontato un nuovo obiettivo chiamato “Nazione misteriosa eCL”, legato alla fase a eliminazione diretta. Chi ha completato l’obiettivo si è trovato di fronte a un enigma riguardante quale nazione utilizzare per ottenere il premio 86+. La soluzione di questo enigma è ora disponibile, offrendo indicazioni su quale nazionale schierare senza che siano stati forniti dettagli aggiuntivi sui criteri di scelta.

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Terzo giorno, terzo enigma risolto. Se accedendo a Ultimate Team vi siete trovati di fronte al nuovo obiettivo “Nazione misteriosa eCL” legato alla fase a eliminazione diretta senza sapere quale nazionalità schierare, abbiamo la risposta immediata per voi. L’indizio emerso durante la diretta del DAY 3 della eChampions League indica un paese ben preciso. Ecco la soluzione per sbloccare il pick 86+ in pochissimi minuti. EA Sports chiude il weekend di eChampions League con l’ultimo obiettivo lampo della serie, disponibile per sole 24 ore. Anche per questa fase a eliminazione diretta serve indovinare la nazionalità corretta per completare la sfida. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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