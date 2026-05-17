SOLUZIONE NAZIONE MISTERIOSA ECL DAY 3 | ECCO CHI USARE PER IL PREMIO 86+

Nel terzo giorno di questa serie di sfide, gli utenti di Ultimate Team hanno affrontato un nuovo obiettivo chiamato “Nazione misteriosa eCL”, legato alla fase a eliminazione diretta. Chi ha completato l’obiettivo si è trovato di fronte a un enigma riguardante quale nazione utilizzare per ottenere il premio 86+. La soluzione di questo enigma è ora disponibile, offrendo indicazioni su quale nazionale schierare senza che siano stati forniti dettagli aggiuntivi sui criteri di scelta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui