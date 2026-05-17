Siviglia-Real Madrid | ultimo passo verso la salvezza
Domenica alle 19:00 si gioca la partita tra Siviglia e Real Madrid, valida per la trentasettesima giornata di Liga. La sfida si terrà allo stadio di Siviglia e verrà trasmessa in diretta tv e in streaming. Sono state diffuse le statistiche delle due squadre, insieme alle probabili formazioni. La partita rappresenta un momento importante per entrambe, con la squadra di casa che cerca di mantenere la salvezza e quella ospite che punta a consolidare la propria posizione in classifica.
Siviglia-Real Madrid è una partita valida per la trentasettesima giornata di Liga e si gioca domenica alle 19:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il Siviglia vede il traguardo. Dopo settimane complicate e una stagione ben al di sotto delle aspettative, gli andalusi hanno finalmente la possibilità di chiudere forse definitivamente il discorso salvezza davanti al proprio pubblico, anche a seconda degli altri risultati. Contro il Real Madrid servirà una prestazione di carattere, ma il pareggio potrebbe già rappresentare un risultato preziosissimo. Il Real, dal canto suo, ha ormai poco da chiedere al campionato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
SEVILLA FC 0 - 2 REAL MADRID CF | RESUMEN LIGA F MOEVE
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