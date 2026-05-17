Siviglia-Real Madrid | ultimo passo verso la salvezza

Domenica alle 19:00 si gioca la partita tra Siviglia e Real Madrid, valida per la trentasettesima giornata di Liga. La sfida si terrà allo stadio di Siviglia e verrà trasmessa in diretta tv e in streaming. Sono state diffuse le statistiche delle due squadre, insieme alle probabili formazioni. La partita rappresenta un momento importante per entrambe, con la squadra di casa che cerca di mantenere la salvezza e quella ospite che punta a consolidare la propria posizione in classifica.

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