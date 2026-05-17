Sinner vince Internazionali e… infrange altri record | tutti i numeri di Jannik
Jannik Sinner ha conquistato il titolo agli Internazionali d’Italia 2026, vincendo la finale contro Casper Ruud. Con questa vittoria, il tennista italiano ha riportato un giocatore del suo paese al vertice del torneo di Roma dopo quasi 50 anni, l’ultima volta era successo nel 1976 con Adriano Panatta. La partita si è svolta domenica 17 maggio e ha rappresentato un momento significativo per il circuito, segnando anche un nuovo record personale per il giocatore.
(Adnkronos) – Sinner da record agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, domenica 17 maggio, il tennista azzurro ha battuto Casper Ruud nella finale del Masters 1000 di Roma, riportando un azzurro sul trono del torneo di casa 50 dopo l'ultimo trionfo, firmato da Adriano Panatta nel 1976. Tanti i record infranti da Sinner in questa edizione. L'articolo Sinner vince Internazionali e. infrange altri record: tutti i numeri di Jannik proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.... 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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