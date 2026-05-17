Sinner vince Internazionali e… infrange altri record | tutti i numeri di Jannik

Jannik Sinner ha conquistato il titolo agli Internazionali d’Italia 2026, vincendo la finale contro Casper Ruud. Con questa vittoria, il tennista italiano ha riportato un giocatore del suo paese al vertice del torneo di Roma dopo quasi 50 anni, l’ultima volta era successo nel 1976 con Adriano Panatta. La partita si è svolta domenica 17 maggio e ha rappresentato un momento significativo per il circuito, segnando anche un nuovo record personale per il giocatore.

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