Sinner vince gli Internazionali Panatta lo incorona | Vittoria speciale
Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali d’Italia, battendo i suoi avversari nel torneo che si è svolto al Centrale del Foro Italico. Dopo la finale, Adriano Panatta ha commentato la vittoria, definendola “speciale”. La vittoria di Sinner rappresenta un risultato importante nel circuito tennistico internazionale e ha suscitato attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. La competizione si è conclusa con questa affermazione, confermando il successo del tennista italiano nel torneo.
(Adnkronos) – "Vedere Jannik vincere al Centrale del Foro Italico ha qualcosa di speciale". Adriano Panatta incorona Jannik Sinner, oggi trionfatore agli Internazionali d'Italia. Un italiano torna re del Foro Italico. L'ultimo a riuscirci, 50 anni fa, era stato proprio Panatta, campione a Roma nel 1976. "Qui ho vissuto un giorno che mi ha cambiato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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