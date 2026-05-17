Sinner vince a Roma per la prima volta | altro record e blinda il numero uno in classifica ATP

Jannik Sinner ha conquistato il suo primo titolo a Roma, sconfiggendo in finale Casper Ruud in due set, 6-4 e 6-4. Con questa vittoria, il tennista italiano ha stabilito un nuovo record e ha consolidato la posizione di numero uno nella classifica ATP. La partita si è svolta senza turni di servizio e con pochi break, confermando la solidità del suo gioco durante l'intera sfida. È la prima volta che Sinner vince un torneo a Roma nella sua carriera.

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Primo successo in carriera per Jannik Sinner a Roma con il tennista italiano che batte in due set Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 6-4. Sinner vince a Roma ed è sempre più numero 1 in classifica ATP (Ansa Foto) – calciomercato.it Dopo un inizio di match con qualche piccola difficoltà Jannik Sinner si aggiudica la vittoria sul tennista norvegese in due set, allungando ancora una volta di più su Carlos Alcaraz per quello che riguarda la corsa in classifica ATP, avendo ora quasi 3000 punti di vantaggio sullo spagnolo. Jannik sale a quota 14700, mentre Alcaraz è sceso a 11960, avendo perso i punti guadagnati lo scorso anno proprio nel torneo di Roma, vinto dallo spagnolo nel 2025. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Sinner vince a Roma per la prima volta: altro record e blinda il numero uno in classifica ATP ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sinner 17 anni: la prima volta a Roma Sullo stesso argomento Leggi anche: Sinner numero uno in classifica ATP, battuto Alcaraz a Montecarlo Passo in avanti verso il numero uno in classifica per Sinner, ma stop al recordJannik Sinner ha appena battuto Tomas Machac negli ottavi di finale di Montecarlo con il tennista italiano che ha conquistato l’accesso ai quarti di... Sinner vince il primo set 6-4 contro Ruud nella finale degli Internazionali d'Italia a Roma LIVE e FOTO #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com Sinner vince a Roma, ora vola in classifica ATPUna vittoria che porta l’azzurro ad allungare ancora di più in classifica ATP su Carlos Alcaraz, fermo attualmente per infortunio. La vittoria su Ruud, arrivata in due set grazie al punteggio di 6-4, ... milanlive.it Conferenza stampa del Sinner dopo la vittoria nella semifinale del Masters di Roma 2026 (In italiano) reddit Sinner-Ruud 6-4 5-3 in diretta LIVE: Jannik vince il primo set della finale degli Internazionali a RomaSinner sfida Ruud nella finale degli Internazionali di Roma 2026: il risultato in diretta e gli aggiornamenti live ... fanpage.it