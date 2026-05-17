Sinner Vince a Roma e Panatta dice la sua | Cosa penso!

Jannik Sinner ha vinto il torneo degli Internazionali d’Italia, ottenendo un risultato che ha suscitato entusiasmo tra gli appassionati di tennis. La sua vittoria rappresenta un nuovo successo per il giovane atleta e ha attirato l’attenzione anche di figure note nel mondo del tennis italiano. La finale si è conclusa con il trionfo di Sinner, segnando un momento importante nel circuito internazionale. La vittoria ha portato alla ribalta ancora una volta il talento emergente del tennis italiano.

Il trionfo di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia ha emozionato anche chi, prima di lui, aveva scritto una pagina storica del tennis azzurro. Dopo il successo del numero uno del mondo contro Casper Ruud nella finale del Foro Italico, è arrivato il tributo di Adriano Panatta, ultimo italiano a vincere il torneo romano prima dell’altoatesino. Un passaggio simbolico tra due generazioni divise da cinquant’anni di storia, ma unite dallo stesso palcoscenico. Sinner ha conquistato il titolo battendo Ruud con un doppio 6-4, centrando il 29esimo trofeo della carriera. Per il campione azzurro si tratta anche del decimo Masters 1000 e del sesto titolo consecutivo, una striscia che prosegue da Parigi 2025 e che conferma il suo dominio nel circuito mondiale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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