Sinner trionfa a Roma e centra il Career Golden Masters

Il tennista italiano ha vinto il torneo a Roma, battendo in due set il suo avversario. La partita si è svolta davanti a una platea che includeva il presidente della Repubblica e un ex campione del tennis italiano. Con questa vittoria, il giocatore ha concluso la sua stagione con un risultato che non otteneva da tempo, raggiungendo il suo primo Career Golden Masters. L’evento ha rappresentato un momento importante per il tennis nazionale.

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