Sinner trionfa a Roma e centra il Career Golden Masters
Il tennista italiano ha vinto il torneo a Roma, battendo in due set il suo avversario. La partita si è svolta davanti a una platea che includeva il presidente della Repubblica e un ex campione del tennis italiano. Con questa vittoria, il giocatore ha concluso la sua stagione con un risultato che non otteneva da tempo, raggiungendo il suo primo Career Golden Masters. L’evento ha rappresentato un momento importante per il tennis nazionale.
Battuto in due set Ruud sotto gli occhi di Mattarella e Panatta, ultimo azzurro a vincere al Foro Italico nel 1976. ROMA - Jannik Sinner Re di Roma. Il numero uno del mondo - sotto gli occhi del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - batte in finale agli Internazionali d'Italia 2026, sul rosso del Foro Italico, Casper Ruud e completa il Career Golden Masters a soli 24 anni e 9 mesi. 6-4 6-4, in un'ora e 45 minuti di gioco, il punteggio in favore dell'altoatesino, che solleva il 29esimo titolo della carriera e il decimo Masters 1000. A 50 anni dall'ultima volta - Adriano Panatta (presente in tribuna) nel 1976 - un italiano torna a vincere agli Internazionali d'Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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