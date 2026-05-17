Alle finali degli Internazionali di Roma 2026 si sfideranno Jannik Sinner e Casper Ruud. Per l’italiano, oltre al prestigioso titolo, c’è in palio un premio di 20 milioni di euro. La sfida rappresenta anche l’ultima occasione di conquistare un torneo Masters 1000 in questa categoria, un obiettivo ancora da raggiungere nella sua carriera. La finale si disputerà sui campi della capitale italiana, con un pubblico numeroso atteso per assistere all’ultimo atto del torneo.

La finale degli Internazionali di Roma 2026 sarà tra Jannik Sinner e Casper Ruud. In palio, per il tennista italiano, non c’è solo il Masters 1000 di casa, ma anche l’ultimo torneo di questo calibro che gli manca in carriera. Vincendo, Sinner completerebbe un career golden masters, un’impresa riuscita soltanto a Novak Djokovic. Sinner potrebbe aggiungere i premi riservati al vincitore dei Masters 1000 di Roma, circa 1 milione di euro, ai 21,5 milioni che ha già accumulato tra 2025 e 2026. Ruud, invece, non ha vinto più di 4 milioni di euro. Nella differenza tra i due pesano soprattutto gli slam: il norvegese, pur avendo raggiunto tre finali nei tornei più prestigiosi del circuito tennistico internazionale, non è mai riuscito a concluderne una da vincitore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sinner-Ruud agli Internazionali di Roma, 20 milioni per l’italiano: non c’è gara

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