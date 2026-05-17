Sinner re di Roma trionfo davanti a Mattarella I big della politica esultano

Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali d’Italia 2026 a Roma, battendo in finale il suo avversario. La premiazione si è svolta davanti a una folla di spettatori e a una cerimonia ufficiale. Durante l'evento, il giocatore ha ricevuto il trofeo dalle mani di un rappresentante istituzionale. La vittoria è stata celebrata anche dai rappresentanti politici presenti alla cerimonia, che hanno mostrato entusiasmo per il risultato conseguito.

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