Sinner re di Roma trionfo davanti a Mattarella I big della politica esultano
Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali d’Italia 2026 a Roma, battendo in finale il suo avversario. La premiazione si è svolta davanti a una folla di spettatori e a una cerimonia ufficiale. Durante l'evento, il giocatore ha ricevuto il trofeo dalle mani di un rappresentante istituzionale. La vittoria è stata celebrata anche dai rappresentanti politici presenti alla cerimonia, che hanno mostrato entusiasmo per il risultato conseguito.
(Adnkronos) – Jannik Sinner conquista gli Internazionali d’Italia 2026 a Roma, scrivendo una nuova pagina della storia del tennis italiano. Il Foro Italico si trasforma in un’arena di festa per il campione azzurro, protagonista di una vittoria accolta da applausi e celebrazioni. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assistito alla finale dalla tribuna autorità, accolto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Miracolo BRIGNONE in SuperG, medaglia d'oro! Gioia e commozione al commento |
Sullo stesso argomento
Sinner liquida Ruud e si prende Roma (davanti a Mattarella): trionfo azzurro dopo 50 anni agli Internazionali – Il videoA Roma Jannik Sinner batte in finale in due set e trionfa agli Internazionali BNL d’Italia 2026.
Sinner trionfa agli Internazionali di Roma: 50 anni dopo Panatta. Battuto Ruud in due set davanti a MattarellaROMA – Trionfo! Ultima palla buona, poi Jannik Sinner sfodera un sorriso a spacca bocca: conquista gli Internazionali di Roma, primo italiano a...
Il RE di Roma Jannik #Sinner x.com
È fatta Jannik Sinner vincitore e Re di Roma davanti al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella con il suo Staff, una lunga fila di politici e personaggi noti, che hanno goduto di un grandissimo tennis di un grande Campione N1 del Mindo di Tenni - Facebook facebook
Internazionali, Sinner re di Roma: sconfitto Ruud in finaleROMA Jannik Sinner trionfa per la prima volta agli Internazionali d’Italia. Davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a 50 anni esatti dall’impresa di Adriano Panatta nel 1976, il num ... corrieredellacalabria.it
Sinner re di Roma: primo trionfo al Foro Italico e sempre più numero 1 mondialeJannik Sinner trionfa per la prima volta agli Internazionali d'Italia. Davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a 50 anni ... iltempo.it
Il momento in cui Sinner ha prenotato il suo posto in una finale di Roma consecutiva reddit