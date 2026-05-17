Sinner re di Roma trionfo davanti a Mattarella I big della politica esultano

Da webmagazine24.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali d’Italia 2026 a Roma, battendo in finale il suo avversario. La premiazione si è svolta davanti a una folla di spettatori e a una cerimonia ufficiale. Durante l'evento, il giocatore ha ricevuto il trofeo dalle mani di un rappresentante istituzionale. La vittoria è stata celebrata anche dai rappresentanti politici presenti alla cerimonia, che hanno mostrato entusiasmo per il risultato conseguito.

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(Adnkronos) – Jannik Sinner conquista gli Internazionali d’Italia 2026 a Roma, scrivendo una nuova pagina della storia del tennis italiano. Il Foro Italico si trasforma in un’arena di festa per il campione azzurro, protagonista di una vittoria accolta da applausi e celebrazioni. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assistito alla finale dalla tribuna autorità, accolto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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