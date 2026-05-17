Sinner re di Roma | trionfo agli Internazionali 50 anni dopo Panatta
Jannik Sinner ha conquistato il titolo agli Internazionali d’Italia 2026, battendo in finale Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 45 minuti di gioco. È il suo primo trionfo nel torneo romano e il secondo grande risultato in questa stagione. La vittoria rappresenta un risultato di rilievo per il tennista italiano, che si aggiudica il titolo 50 anni dopo il successo di un altro campione nazionale. La finale si è svolta sul campo principale sotto il sole di Roma.
Jannik Sinner scrive un’altra pagina storica del tennis italiano. Il numero uno del mondo vince gli Internazionali d’Italia 2026, battendo in finale Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 6-4 in un’ora e 45 minuti. Cinquant’anni dopo il successo di Adriano Panatta, un italiano torna così a trionfare al Foro Italico. L’avvio non è stato semplice per Sinner, subito sotto 0-2 dopo un break iniziale del norvegese. Ruud prova a comandare sulla diagonale di rovescio e mette pressione all’azzurro, ma Jannik reagisce immediatamente, recupera il servizio e recupera progressivamente prime e diretto. Il momento decisivo arriva sul 4-4, quando Sinner cambia ritmo, alterna palle corte e aggressività di fondo, strappa il break e chiude il primo set 6-4. 🔗 Leggi su Sportface.it
Sinner vince gli Internazionali di Roma, battuto Ruud: Jannik trionfa 50 anni dopo Panatta
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