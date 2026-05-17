Sinner re di Roma | trionfo agli Internazionali 50 anni dopo Panatta

Jannik Sinner ha conquistato il titolo agli Internazionali d’Italia 2026, battendo in finale Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 45 minuti di gioco. È il suo primo trionfo nel torneo romano e il secondo grande risultato in questa stagione. La vittoria rappresenta un risultato di rilievo per il tennista italiano, che si aggiudica il titolo 50 anni dopo il successo di un altro campione nazionale. La finale si è svolta sul campo principale sotto il sole di Roma.

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