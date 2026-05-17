Sinner re di Roma | primo trionfo al Foro Italico e sempre più numero 1 mondiale

Jannik Sinner ha conquistato il suo primo titolo agli Internazionali d’Italia al Foro Italico, diventando così il primo italiano a vincere questa manifestazione. La finale si è conclusa con la vittoria del tennista italiano che ha battuto il suo avversario in due set. Con questa vittoria, Sinner si è posizionato come numero 1 mondiale nel ranking ATP, consolidando il suo ruolo tra i migliori del circuito. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso e appassionato, con il tennista che ha festeggiato sul campo.

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