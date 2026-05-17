Sinner re di Roma | primo trionfo al Foro Italico e sempre più numero 1 mondiale

Da iltempo.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha conquistato il suo primo titolo agli Internazionali d’Italia al Foro Italico, diventando così il primo italiano a vincere questa manifestazione. La finale si è conclusa con la vittoria del tennista italiano che ha battuto il suo avversario in due set. Con questa vittoria, Sinner si è posizionato come numero 1 mondiale nel ranking ATP, consolidando il suo ruolo tra i migliori del circuito. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso e appassionato, con il tennista che ha festeggiato sul campo.

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Jannik Sinner trionfa per la prima volta agli Internazionali d'Italia. Davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a 50 anni esatti dall'impresa di Adriano Panatta nel 1976, il numero uno della classifica Atp ha sconfitto in finale al Foro Italico il norvegese Casper Ruud (numero 25) con il punteggio di 6-4, 6-4. Sinner ha ottenuto la 34esima vittoria consecutiva, il suo 29esimo titolo a livello ATP, il quinto Masters 1000 del 2026 (dopo Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Madrid), diventando il secondo giocatore ad aver conquistato tutti e 9 i '1000' in carriera, dopo Djokovic che completò il 'Career Golden Masters' a Cincinnati nel 2018, all'età di 31 anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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