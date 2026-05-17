Sinner ottavo Re di Roma Ruud ko in due set 6-4 6-4

Sul centrale del Foro Italico si svolge una partita che rimarrà nella memoria del torneo: Jannik Sinner, 24 anni di San Candido e attuale numero uno del tennis mondiale, conquista il titolo agli internazionali BNL d’Italia. Sinner batte in finale Ruud con i punteggi di 6-4 e 6-4, ottenendo il suo ottavo titolo in carriera e il primo in Italia. Con questa vittoria, Sinner si aggiudica il trofeo dopo cinquant’anni dalla vittoria di Adriano Panatta.

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