Sinner ottavo Re di Roma Ruud ko in due set 6-4 6-4
Sul centrale del Foro Italico si svolge una partita che rimarrà nella memoria del torneo: Jannik Sinner, 24 anni di San Candido e attuale numero uno del tennis mondiale, conquista il titolo agli internazionali BNL d’Italia. Sinner batte in finale Ruud con i punteggi di 6-4 e 6-4, ottenendo il suo ottavo titolo in carriera e il primo in Italia. Con questa vittoria, Sinner si aggiudica il trofeo dopo cinquant’anni dalla vittoria di Adriano Panatta.
AGI - Sul centrale del Foro Italico si riscrive la storia. Jannik Sinner da San Candido, 24 anni, numero uno incontrastato del tennis mondiale, trionfa agli internazionali BNL d’Italia cinquant’anni dopo Adriano Panatta. In finale supera Casper Ruud con il punteggio di 6-4 6-4. Il giocatore norvegese, specialista della terra rossa, in grado di raggiungere qualche anno fa anche la seconda posizione nel ranking mondiale e oggi numero 25 del mondo, nulla può contro lo strapotere di Jannik. Ruud può comunque festeggiare un’inattesa finale e certo non può rammaricarsi per aver perso con un giocatore di categoria superiore. Avvio complicato, poi Jannik cambia marcia. 🔗 Leggi su Agi.it
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