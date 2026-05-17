Sinner nella storia | Roma torna italiana dopo 50 anni Jannik trionfa al Foro Italico

Da trentotoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali d’Italia al Foro Italico, nel torneo che si disputa a Roma. Con questa vittoria, l’ultimo italiano a trionfare in questa competizione era stato Adriano Panatta, circa 50 anni fa. In finale, Sinner ha battuto il norvegese Casper Ruud con due set da 6-4, in un’ora di gioco. La vittoria rappresenta un momento storico per il tennis italiano, che torna a conquistare questo titolo dopo un lungo intervallo.

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Cinquant’anni dopo Adriano Panatta, il tennis italiano torna sul trono di Roma. Jannik Sinner conquista gli Internazionali d’Italia davanti al pubblico del Foro Italico e scrive un’altra pagina storica della sua carriera, battendo in finale il norvegese Casper Ruud con un doppio 6-4 in un’ora e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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