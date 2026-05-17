Sinner nella storia | Roma torna italiana dopo 50 anni Jannik trionfa al Foro Italico
Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali d’Italia al Foro Italico, nel torneo che si disputa a Roma. Con questa vittoria, l’ultimo italiano a trionfare in questa competizione era stato Adriano Panatta, circa 50 anni fa. In finale, Sinner ha battuto il norvegese Casper Ruud con due set da 6-4, in un’ora di gioco. La vittoria rappresenta un momento storico per il tennis italiano, che torna a conquistare questo titolo dopo un lungo intervallo.
Cinquant’anni dopo Adriano Panatta, il tennis italiano torna sul trono di Roma. Jannik Sinner conquista gli Internazionali d’Italia davanti al pubblico del Foro Italico e scrive un’altra pagina storica della sua carriera, battendo in finale il norvegese Casper Ruud con un doppio 6-4 in un’ora e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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