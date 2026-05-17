Sinner lo batte Ruud ‘sfotte’ l’Italia del calcio | scoppia la polemica

Dopo aver perso contro Sinner, il tennista olandese ha commentato la vittoria con un sorriso, ma poi ha rivolto alcune battute ironiche sulla nazionale di calcio italiana, scatenando una polemica tra i tifosi e gli appassionati. La scena si è svolta in un evento pubblico, dove il giocatore ha rivolto alcune frasi che sono state interpretate come provocatorie. La reazione del pubblico e degli altri atleti presenti ha portato a confronti accesi sui social e sui media sportivi.

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La delusione per la sconfitta contro Jannik Sinner non gli ha tolto il sorriso. Anzi, durante la cerimonia di premiazione degli Internazionali d’Italia 2026, Casper Ruud ha scelto la strada dell’ironia, prendendo bonariamente in giro l’Italia sul tema più sensibile del momento: il calcio e la mancata qualificazione ai Mondiali. Il tennista norvegese, battuto da Sinner nell’ultimo atto del torneo di Roma, ha prima rivolto parole di stima al movimento azzurro del tennis, elogiando il lavoro della federazione e i risultati ottenuti dagli italiani nel circuito internazionale. Un intervento accolto dagli applausi del pubblico del Centrale, ancora in festa per il trionfo del numero uno del mondo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sinner lo batte, Ruud ‘sfotte’ l’Italia del calcio: scoppia la polemica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Day Jannik Sinner Crushed Casper Ruud | Rome 2025 Quarter-Finals Condensed Match Sullo stesso argomento Sinner lo batte, Ruud ‘sfotte’ l’Italia… del calcio: “Le cose non vanno molto bene”(Adnkronos) – Casper Ruud 'sfotte' l'Italia dopo l'eliminazione ai playoff dei Mondiali 2026. Internazionali d’Italia, Sinner batte Medvedev e vola in finale contro RuudJannik Sinner batte Daniil Medvedev e va in finale agli Internazionali di Roma, per il secondo anno consecutivo. #Sinner batte in due set Casper Ruud e riporta dopo 50 anni il titolo degli Internazionali in Italia! Era l'ultimo Masters 1000 che mancava alla collezione del numero uno del mondo GRANDISSIMO @janniksin #IBI2026 x.com Così Sinner è diventato re di Roma: match point contro Ruud e pubblico del Foro Italico impazzitoJannik Sinner Re di Roma. Sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Mattarella, davanti al pubblico del Foro Italico che lo ha sostenuto in tutte le partite del torneo, il numero uno al mondo ba ... video.corriere.it Sinner lo batte, Ruud ‘sfotte’ l’Italia del calcio: scoppia la polemicaLa delusione per la sconfitta contro Jannik Sinner non gli ha tolto il sorriso. Anzi, durante la cerimonia di premiazione degli Internazionali d’Italia 2026, ... thesocialpost.it Confronto statistiche Sinner vs Ruud Roma reddit