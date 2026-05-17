Sinner lo batte Ruud ‘sfotte’ l’Italia… del calcio | Le cose non vanno molto bene

Durante la finale degli Internazionali di Roma, disputata domenica 17 maggio, Jannik Sinner ha battuto Casper Ruud in una partita di tennis. Dopo l'incontro, Ruud ha rivolto alcune battute ironiche sul calcio italiano, commentando che le cose non stanno andando bene per il settore nel paese. La giornata è stata caratterizzata da questa interazione tra i due atleti, con Ruud che ha deciso di scherzare sulla situazione calcistica italiana in un momento di relax post-match.

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