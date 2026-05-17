Sinner lo batte Ruud ‘sfotte’ l’Italia… del calcio | Le cose non vanno molto bene
Durante la finale degli Internazionali di Roma, disputata domenica 17 maggio, Jannik Sinner ha battuto Casper Ruud in una partita di tennis. Dopo l'incontro, Ruud ha rivolto alcune battute ironiche sul calcio italiano, commentando che le cose non stanno andando bene per il settore nel paese. La giornata è stata caratterizzata da questa interazione tra i due atleti, con Ruud che ha deciso di scherzare sulla situazione calcistica italiana in un momento di relax post-match.
(Adnkronos) – Casper Ruud 'sfotte' l'Italia dopo l'eliminazione ai playoff dei Mondiali 2026. Oggi, domenica 17 maggio, il tennista norvegese è stato battuto da Jannik Sinner nella finale degli Internazionali di Roma, ma durante la premazione ci ha tenuto a lanciare un giocoso sfottò calcistico. Dopo i consueti ringraziamenti, Ruud ha dedicato un pensiero al lavoro. L'articolo Sinner lo batte, Ruud ‘sfotte’ l’Italia. del calcio: “Le cose non vanno molto bene” proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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